シブがき隊として人気を集めたタレントの“ふっくん”こと布川敏和（60）が14日、自身のSNSを更新。愛車のホンダ「ヴェゼル」を夏仕様に変えたことを報告し、ピカピカな車体を公開した。【写真】「ホイールの存在感が本当に素敵」夏仕様にチェンジした、布川敏和の愛車・ホンダ「ヴェゼル」布川は「今日は 愛車・ヴェゼル君のタイヤを夏用に履き替えてきやしたぁ〜」とつづり、太陽の光に照らされ光沢感ある愛車を披露している