日経225先物は11時30分時点、前日比1310円高の5万9670円（+2.24％）前後で推移。2月26日につけた高値5万9500円を突破した。寄り付きは5万8680円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万8570円）を上回る形で、買いが先行して始まった。開始直後につけた5万8580円を安値に上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き後ほどなくして節目の5万9000円台を回復。その後は5万8900円～5万9100円辺りでもみ合う場面もみられたが、終盤に