16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1410円高の5万9660円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万9549.59円に対しては110.41円高。出来高は1万9178枚となっている。 TOPIX先物期近は3825.5ポイントと前日比49ポイント高、現物終値比4.84ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59660 +141