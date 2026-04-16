人気アーケードカードゲーム『機動戦士ガンダム アーセナルベース』の公式Xにてシークレットカードが公開された。『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』よりパラレルカード「カガリ・ユラ・アスハ」が初公開された。【画像】アスラン＆カガリの笑顔2ショット！公開された『ガンダムSEED』レアカード商品『機動戦士ガンダム アーセナルベース BOOSTER PACK[機動戦士ガンダムSEEDシリーズ Vol.3]』は、16日正午より注文受付がスター