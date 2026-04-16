16日午前、新潟市中央区万代で刃物を持った男と揉み合いになった女性がケガをしました。男は、路上で警察に現行犯逮捕されました。 警察と消防によりますと、16日午前9時すぎ、新潟市中央区万代で店舗の人から「80歳くらいの男から包丁を示されて『お金をだせ』と脅された」と通報がありました。女性は左手首をケガしていて病院に搬送されましたが、命に別状はありません。 女性が働くパン屋の関係者によりますと、女性