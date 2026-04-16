俳優・大森南朋（54）の妻で俳優の小野ゆり子（36）が15日、自身のインスタグラムを更新。「この春娘がピッカピカの1年生になりました」と報告した。【写真】「この春娘がピッカピカの1年生になりました」と報告する小野ゆり子小野は「自分の脚で通学する背中が頼もしくて、毎朝胸がきゅっとなります。瞬く間に自分の世界を広げていくのだろうと思うとすでに少し寂しいけど、新しい毎日にときめいている姿があまりにも愛おしい