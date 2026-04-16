「人はなぜラブレターを書くのか」注目の映画がついに公開！主演・綾瀬はるか、監督・石井裕也2000年3月に起きた地下鉄脱線事故で亡くなった青年への想いを綴ったラブレターが「奇跡」を起こした実話に基づく物語。今回は映画製作のきっかけとなった「奇跡の実話」についてお届けします。さらに、綾瀬はるかさんとOfficial髭男dismの藤原聡さんの対談も！公式HP https://loveletter.toho-movie.jp/大ヒット公開中