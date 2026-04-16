人気アニメ『トムとジェリー』の最新映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』が、5月29日より全国公開される。このたび、予告映像と場面カットが解禁された。【動画】トムとジェリーがフル3DCGでスクリーンを駆け回る予告映像誕生から85年以上、世代を超えて愛され続けてきた同シリーズ。本作はシリーズ初となる全編フルCGアニメーションで描かれ、時空を超えた冒険とおなじみのドタバタ劇が融合したアドベンチャー作品