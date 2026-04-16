テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（毎週木曜後9：00）の初回拡大スペシャルがきょう16日に放送される。主演の鈴木京香からメッセージが到着した。【動画】「うそでしょ！」鈴木京香が”元砲丸投げ選手”だった6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、2020年７月期には再び木曜ドラマ枠にてSeason２が放送された人気シリーズ。警視庁