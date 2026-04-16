日本マクドナルドは、期間限定メニュー「チキンタツタ」シリーズ各種を、2026年5月中旬までの予定で発売する。今回はアニメ「機動戦士ガンダム」とコラボレーションし、同作が題材のオリジナルデザインのパッケージで提供される。「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」新登場「チキンタツタ」は、オリジナルのバンズに生姜醤油の風味が香るやわらかなチキンタツタパティを、キャベツや辛味のあるソースとサンド