6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENの田中笑太郎が、4月30日深夜放送のテレビ朝日『恋街百景』第2弾（深1：27〜深夜1：57）の主演を務めることが16日、発表された。田中は、生意気ワンコ系と年下男子を演じる。【写真】ちらっとのぞく笑顔がかわいい！DXTEEN・田中笑太郎同番組では、恋愛ドラマと街の最新デート情報が融合。人気男性アイドルを主演ゲストに迎え、推しとのデートをドラマ仕立てで描く新感覚のデート情報