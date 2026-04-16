5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が、24日午後6時30分から生放送される文化放送の特別番組『SUPER EIGHT横山裕の近況ですけども』で、お笑いトリオ・オテンキののりとともにパーソナリティを務めることが発表された。横山が同局のラジオ生放送に出演するのは、2020年に放送された特別番組『関ジャニ∞のレコメン！〜あれから8年スペシャル〜』以来6年ぶりとなる。【写真】横山裕と13年ぶりタッグ！懐かしい話が飛び出しそうな