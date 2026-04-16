9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、24日発売の『UOMO（ウオモ）』（集英社）の表紙を飾る。【写真】『Tarzan』表紙で”美しすぎる筋肉”を披露した目黒蓮目黒が同誌の表紙を飾るのは約3年ぶり。フェンディのブランドアンバサダーを務める目黒は、同ブランドの2026年春夏コレクションを着こなした。表紙では鮮やかなブルーのニット、中ページでは赤、フラワープリントなど華やかなルックの数々を着こなし、春の高揚感を感じさ