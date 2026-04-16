9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が16日、都内で行われた『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス“Let's Party!” 記者発表会』に登壇。記念すべき年のスペシャルサポーターに就任することが発表された。宮舘は昨年もスペシャルサポーターを務めており、2年連続務めるのは「ディズニー・オン・アイス」で初となる。【全身ショット】決めポーズ！タキシード姿の宮舘涼太40周年を記念し、きらめく衣装で登壇した宮舘は