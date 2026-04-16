教員グループによる盗撮画像共有事件で、グループの開設者で名古屋市の元小学校教諭の男に、懲役2年6か月の実刑判決が言い渡されました。起訴状などによりますと、名古屋市の元小学校教諭・和田勇二、旧姓・森山勇二被告（42）は、おととしから去年にかけ、女子児童の下着を盗撮し、画像を共有したほか、リコーダーや赤白帽を自宅に持ち帰り、体液をつけた罪などに問われています。きょうの判決公判で、名古屋地裁の西脇真由子裁判