窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TVドラマ『外道の歌 SEASON2』の新キャラクター情報と第3話の場面写真が解禁された。【場面写真】“復習屋”として静かに標的を見据える窪塚洋介今作は、SNS関連動画総再生数4,500万回を突破し、話題を呼んだ復讐クライムサスペンスの続編。凶悪な犯罪に手を染めながらも十分な裁きを受けず、反省もしない犯罪者たち。そんな無法者たちに被害者に代わって、制裁を加える男・鴨ノ目武こと