「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子チャンピオンシップ セミファイナルは17日（金）から20日（月）にかけて計2つのカードが実施される。 ◼️ NECレッドロケッツ川崎 vs 大阪マーヴェラス もはや宿命の対決と言っていいだろう。昨シーズンのファイナルと同一カード。なおかつ、昨年12月に行われた皇后杯の決勝戦と同じ顔合わせである。結果は大阪MVが3戦3勝。レギュラー