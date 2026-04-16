きょう午前9時ごろ、新潟市中央区のパン店で女性店員が男に刃物で切り付けられる事件がありました。店の関係者によりますと、男は店員と言葉を交わした後、カウンター内に入り、刃物で切り付けたということで、20代の女性が病院に運ばれました。警察は事件に関与したとみられる男を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕し、事件のいきさつを調べています。