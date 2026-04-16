アニメーション監督の細田守の創作の軌跡をたどる展覧会「細田守の原点／展」が、6月20日から東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOで開催される。このたび、キービジュアルと細田監督のコメントが公開された。4月18日よりチケット販売も開始される。【画像】「細田守の原点／展」展示参考資料（3作品）本展は、『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』などの代表作を中心に、絵コンテや原画、美術ボード