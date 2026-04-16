SnowManの宮舘涼太（33）が16日、都内でアイスショー「ディズニー・オン・アイス“Let’sParty！”」の記者発表会に出席した。昨年に続きスペシャルサポーターを務める。今年の公演のテーマ「Let’sParty！」にちなみ、メンバーの誰と一緒に見たいか聞かれると、「今年は全員で並びながら横一列で見たい。演出がこうだとか、この曲が良いとか、これを次の曲のターンに取り入れようとか出来たら。会場でしか買えないグッ