アメリカの雑誌「タイム」が「世界で最も影響力のある100人」に高市総理大臣を選んだことについて、佐藤官房副長官は「日本のリーダーが世界の中で存在感を持つことは国益に資するものだ」と話しました。アメリカの雑誌「タイム」は15日、「世界で最も影響力のある100人」に、▼アメリカのトランプ大統領や、▼中国の習近平国家主席、▼去年新しいローマ教皇に選出されたレオ14世、▼Googleのサンダー・ピチャイCEOなどを選び、日