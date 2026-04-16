イラン情勢を受けた金融市場の反応です。日経平均株価は大幅に上昇し5万9000円台を突破し、取引時間中の最高値を更新しました。中継です。寄りつきから上昇を続けた日経平均株価、午前中だけで1400円を超えて上昇し、終値は5万9500円を超えました。これはアメリカなどによるイランへの攻撃が始まる前の2月末以来、およそ1か月半ぶりの高い水準です。背景にあるのは、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進むとの期待感です。