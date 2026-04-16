千葉・白子町の住宅が点在する地域で、車の運転をめぐるトラブルから男が刃物のようなもので脅迫する事件が起きた。被害を受けた男性は車内にとどまり、窓を閉めていたためけがはなかった。男は現場から逃走したが、その後逮捕された。高齢男性が刃物のようなもので“脅迫”千葉・白子町で14日朝8時半頃にドライブレコーダーに映ったのは、ある男の姿だ。手元を見ると、刃物のようなものを持っていた。撮影されていたのは、笠間實