トランプで遊ぶうさぎの姿が、話題になっている。【映像】神経衰弱＆ババ抜きをするうさぎのひめちゃん投稿したのは、ホーランドロップのひめちゃん（6歳）の飼い主（@sud_lapin2987）。神経衰弱やババ抜きをするひめちゃんの様子を、Xに投稿した。かなり頭脳派なトランプ遊びをどうやって覚えたのか飼い主に聞いてみると、元々ひめちゃんは引き出しや容器を開けるのが上手でおもちゃに隠したおやつを当てるのも得意だったそ