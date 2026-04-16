アメリカとイランの停戦の期限が来週に迫るなか、両国が2週間の停戦延長を検討していると報じられました。ブルームバーグ通信は15日、アメリカとイランが21日までの停戦の期限を2週間延長し、和平合意に向けた交渉期間を確保することを検討していると伝えました。交渉の仲介国は、▼イランの濃縮ウランや▼ホルムズ海峡などの争点について、「技術的な協議」の設定を試みているということで、成功すれば、2度目の直接協議の開催に