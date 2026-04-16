◇ナ・リーグドジャース−メッツ（2026年4月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのメッツ戦に先発。3回まで無失点で自己最長タイの31回2/3イニング連続、自責点0を記録した。初回は前日に山本由伸から先頭打者本塁打を放っているリンドアを打席に迎えると、カーブで緩急差を駆使。最後は2ボール2ストライクからの5球目、98マイル（約157・7キロ）の直球でバットに空を切ら