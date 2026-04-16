フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、かき氷を手に子どもと一緒に水遊びを楽しんだことを報告し、注目を集めている。【映像】新井恵理那のビキニ姿や休日の様子（複数カット）2023年4月に一般男性との結婚と第1子妊娠を発表した新井は、2歳の長男と1歳の長女を育てている。1月9日に更新したInstagramでは、「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけどおそろいになるなら…と着ちゃいました！むちむちbody！気分あがり