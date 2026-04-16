サントリーホールディングス元会長の新浪剛史氏が、違法サプリを密輸した疑いで福岡県警に書類送検されました。麻薬取締法違反の疑いで書類送検されたのは、サントリーホールディングスの元会長・新浪剛史氏です。捜査関係者によりますと、新浪（にいなみ）氏は2025年夏ごろ、知人女性やその弟と共謀し、大麻由来の違法成分「THC」を含むサプリを、アメリカから日本に密輸した疑いが持たれています。福岡県警などは2025年、別の違