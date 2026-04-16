【「トクニナルド」キャンペーン】 開催期間：4月22日～5月19日 日本マクドナルドは、「トクニナルド」キャンペーンを4月22日から5月19日まで実施する。 年間を通してマクドナルドの様々な商品がおトクになる「トクニナルド」キャンペーン。今回はその第3弾として、4月22日から5月19日までの4週間限定で「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き