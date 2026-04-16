キール戦でデュッセルドルフ田中聡がアシストをマークしたドイツ2部リーグは4月10日、第29節のフォルトゥナ・デュッセルドルフ対ホルシュタイン・キールの試合が行われ、デュッセルドルフに所属する日本代表MF田中聡が鮮やかなアシストを記録した。日本のファンからも熱い視線が注がれている。後半5分にFWフィル・ハーレスのゴールでキールが先制したが、続く後半26分に待望の瞬間が訪れる。中盤でボールを受けた田中が、相手