スポルティング守田英正が日本とポルトガルの違いを語るポルトガル1部スポルティングに所属する日本代表MF守田英正が、現地のメディアに対して日本とポルトガルのサッカーの違いについて語った。ポルトガルスポーツ紙「A BOLA」が伝えている。森保一監督の率いる日本代表は今月、スコットランド代表とイングランド代表と対戦し、どちらからも1-0の勝利を挙げた。北中米ワールドカップ（W杯）を前に好結果を出しているチームに