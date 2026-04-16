頻繁な白髪染めを負担に思ったら、レイヤーカットと白髪ぼかしハイライトの組み合わせに注目してみて。ベースの色にハイライトを重ねることで、伸びてきた白髪を自然にぼかす効果が期待できます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の悩みを解消しつつオシャレを楽しめる、レイヤー × 白髪ぼかしハイライトスタイルをご紹介します。 生え際の白髪をぼかす外ハネミディアム ダ