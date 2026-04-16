これは筆者自身の体験談です。息子が3歳の頃、私は「親としてしっかりしなきゃ」と思い、厳しく叱ることが多くなっていました。息子が約束を守らないときはすぐに注意していましたが、ある日息子の顔に浮かんだ傷ついた表情を見て、初めて自分の育児のやり方に疑問を持ちました。その時、私は「叱る」だけでなく、子どもの気持ちに寄り添うことの大切さに気づかされたのです。 親として「しっかりしなきゃ」 息子が3歳の頃、