【モデルプレス＝2026/04/16】タレントの辻希美が4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの打ち合わせ中の姿を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「いい子すぎる」打ち合わせ中の第5子すやすやショット◆辻希美、打ち合わせ中の夢空ちゃん公開辻は「午前中の打ち合わせ中 いい子に寝ててくれて助かった」とコメント。クッションにくっついてすやすやと寝ている夢空ちゃんの姿を公開した。◆辻