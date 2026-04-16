本拠地メッツ戦米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でメッツと戦っている。「8番・遊撃」で先発したキム・ヘソン内野手が2回に右翼席へ先制2ラン。投手として先発した大谷翔平投手を援護する一撃に、日本のファンも沸いている。漆黒の夜空へ、高々と舞い上がった打球に笑みがこぼれた。キム・ヘソンは2回2死二塁で打席に立つと、メッツ右腕ホルムズの4球目、真ん中付近へのシンカーをフルスイング。右翼席へ