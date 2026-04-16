2022年に4000万米ドル調達、拡大フェーズにバスケットボールのクラブ国際大会「東アジアスーパーリーグ（EASL）」が急成長を遂げている。直近の2025-26シーズンはホーム＆アウェー方式になってから過去最多の12チームが参戦。地域は日本を含む7つの国・地域に広がる。優勝賞金も前季から50万米ドル増の150万米ドル（約2億4000万円）に拡大した。試合数は最も多いチームでも9試合と興行頻度は少なく、大会の知名度もまだ高いとは