プロ野球中日は2026年4月15日、本拠地バンテリン・ドームで広島と対戦し、2−5で敗れた。ホームランウイング設置で本塁打量産が期待されたが... 試合は、中日が2回に先発カイル・マラー投手（28）の悪送球で1点を先制された。6回には、マラーが1死走者なしから3者連続2塁打を許し2点を失った。 打線は7回に2点を返して1点差に詰め寄るも、8回に4番手・齋藤綱記投手（29）が、エレフリス・モンテロ内野手（27）に2ランを浴びた。打