中日戦プロ野球・広島の大盛穂外野手が15日、バンテリンドームで行われた中日戦で見せたダイビングキャッチがファンの称賛を集めている。ビッグプレーが飛び出した。1点リードの5回2死二塁から中日・福永が放った打球は左中間へ。中堅手の大盛は、全速力で打球を追いかけると、最後はダイビングキャッチ。そのまま地面で一回転したが、ボールは放さなかった。これには名古屋まで駆け付けた広島ファンからも大歓声が上がった。