おかやまマラソン2025 11月8日に開かれる「おかやまマラソン2026」の岡山市民県民優先枠のランナー募集が、4月15日に締め切られました。 4000人の定員に対し1万3558人がエントリーし、倍率は3.4倍になりました。応募者数は2019年の1万2668人を上回って、過去最多ということです。 倍率については、優先枠の定員が前回の2倍になったことなどから、コロナ禍の2022年を除いて、過去最少となっています。 抽