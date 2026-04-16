地球上のあらゆる生物は非常に原始的な生命体から始まっており、長い進化の果てに人類が誕生しました。人類誕生後も進化は続き、西ユーラシアの人類は過去1万年の進化に伴い「赤毛」や「明るい肌色」が増える一方、「男性型脱毛症」や「関節リウマチ」の発症リスクが減っていることが示されました。Ancient DNA reveals pervasive directional selection across West Eurasia | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-026-