◆米大リーグドジャース―メッツ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・メッツ戦に今季３度目のマウンドに上がった。この日は死球の影響で投手専念で、１番にはタッカーが入った。投手としては連続自責点０イニングで岩隈（マリナーズ）と自身が持つ３１回２／３の最長記録まで、試合前時点で残り３イニングと目前に迫ってい