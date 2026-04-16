お笑いコンビ「よゐこ」濱口優と妻でタレントの南明奈が、千葉・浦安の東京ディズニーシーでの家族ショットを披露した。濱口は１６日にインスタグラムで「東京ディズニーリゾート様に招待して頂き東京ディズニーシーに家族で行かせて頂きました２５周年おめでとうございます！」と報告。「息子くんもミニーマウスに逢えて大喜び凄く楽しい時間を過ごせましたありがとうございました」とつづり、息子を抱いた３ショッ