俳優の松重豊が１６日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見を行い、２０１２年から１５年間にわたり出演してライフワークのドラマ「孤独のグルメ」を海外メディアにアピールした。人気漫画（原作・久住昌之、画・谷口ジロー）をドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた店にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマだ。