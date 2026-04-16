熊本地震の本震から16日で10年です。各地で追悼の祈りがささげられています。被害の大きかった熊本県南阿蘇村から中継です。10年前までここには橋がかかっていましたが、地震で崩落し、今は、一部が震災遺構として残されています。16日も多くの人がこの場所で、深い祈りをささげています。熊本地震の本震では南阿蘇村で大規模な土砂崩れが発生し、当時、大学生の大和晃さんが巻き込まれ、犠牲となりました。本震が発生した午前1時2