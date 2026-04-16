◇MLB ドジャース-メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはキム・ヘソン選手の今季第1号2ランで先制に成功しました。この日、メッツの第3戦に大谷翔平選手が5年ぶりにピッチャー専念で出場。キム選手は8番・ショートで先発出場しました。大谷選手は初回、2回と3者凡退に抑え、上々の立ち上がりをみせます。打線は2回、その好投に応えるように2アウトから大谷選手に代わってDHに入ったダルトン・ラッシング選手が2