サントリー元会長が書類送検されました。警察はきょう、麻薬取締法違反の疑いでサントリーホールディングスの元会長・新浪剛史氏（67）を書類送検しました。捜査関係者によりますと、新浪氏は去年、大麻由来の違法な成分を含んだサプリメントをアメリカから密輸した疑いがもたれています。新浪氏は去年8月、警察から自宅の捜索を受け、翌9月、サントリーホールディングスの会長を辞任していました。