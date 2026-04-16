「ドジャース−メッツ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースのキム・ヘソン内野手が二回に先制２ランを放った。先発の大谷翔平投手を援護する一撃だ。ＤＨで出場したラッシングが右翼線二塁打を放ってチャンスメークすると、キム・ヘソンがカウント２−１から高めのシンカーを捉えた。打球は右翼フェンスをギリギリ越えてスタンドへ。価値ある１号にベンチで満面の笑みを浮かべながらハイタッチをかわした。キム・ヘソン