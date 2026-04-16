「ロイヤルホスト」は、看板商品である「黒×黒ハンバーグ」の刷新、および新商品「ロイヤルホストハンバーグ」を、22日より全国の店舗で販売する。【写真】2009年当時の『黒×黒ハンバーグ ドミグラスソース』「黒×黒ハンバーグ」は、発売までに1年を費やした渾身のハンバーグとして2009年9月に誕生した。選び抜いた「黒毛和牛」と「黒豚」を使用し、両素材の旨みを最大限に引き出す独自の配合比率により、発売以来され続け