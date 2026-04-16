アメリカとイランの交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相は、15日からサウジアラビアなど中東諸国を歴訪しています。戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議について、各国と調整を図るものとみられます。パキスタンのシャリフ首相は15日、サウジアラビアを訪れ、事実上の最高権力者であるムハンマド皇太子と会談しました。シャリフ首相は声明で、イランの攻撃によりエネルギー関連施設に被害が出たサウジアラビアの「忍耐と自