富山県内で去年発生した外国人による犯罪は、検挙件数と人数ともに増加しました。県警によりますと、県内で去年発生した外国人犯罪は、検挙件数が244件と前の年の182件から62件増加しました。また、検挙人数は115人で前の年の85人から30人増加しました。国籍別では、ベトナム人が検挙人数の4割近くを占め、全体のおよそ4分の1が技能実習生による犯罪でした。犯罪の内訳は、窃盗犯が157件37人にのぼったほか、薬物違反で19件15人が